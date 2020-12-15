Досье на мэров, долгожданная победа «Автомобилиста» и прощание с Гафтом – главное в номере за 15 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Ну что? Начнём день вместе с «Областной газетой».

В биографиях даже самых крупных чиновников можно отыскать факты, ранее не известные широким массам. Что уж говорить о чиновниках «поменьше» – мэрах городских округов? Например, вы знаете, кем работал глава вашего муниципалитета до того, как занял этот пост? Тогда открывайте скорее наш материал.

А теперь – о спорте. Долгожданная победа! Хоккейный клуб «Автомобилист» сумел прервать безвыигрышную серию из десяти матчей. «Шофёры» завершили выезд разгромной победой в Магнитогорске над местным «Металлургом» – 4:0.

В Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном поединке вечера сошлись уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов и известный екатеринбургский боец Иван Штырков.

И, конечно, на страницах «Областной газеты» мы вспомнили Валентина Гафта. Великий актёр, ставший символом эпохи, пополнил печальный список выдающихся людей, которые останутся в 2020 году. Прощание с ним состоится сегодня. Поэта похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.