СКР предъявил обвинение женщине из Карпинска, державшей дочь в шкафу

Жительница Карпинска обвиняется в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Фото: Павел Ворожцов.

Следственный комитет по Краснотурьинску предъявил 38-летней жительнице Карпинска обвинение в покушении на убийство дочери, которую женщина держала в шкафу. Ранее она была помещена в психбольницу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в конце апреле нынешнего года обвиняемая самостоятельно родила у себя дома девочку. Исходя из личной неприязни к ребёнку, желая ему смерти, не осуществляла уход за младенцем вплоть до начала октября. Покушение на убийство выражалось в том, что жительница Карпинска систематически не давала ребёнку воды и питания, а также надолго оставляла её одну дома.

Эти действия привели к дефициту массы тела у младенца, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени развитию нарушений функций жизненно важных органов и систем организма. Спасти жизнь девочке удалось благодаря знакомым обвиняемой, которые обнаружили ребёнка и передали его правоохранительным органам.

Девочке оказали надлежащий медицинский уход и сейчас её жизни ничего не угрожает. В начале декабря стало известно, что малышка поправилась и по медицинским показаниям готова к выписке из больницы. При этом нормативно-правовых оснований передавать кому-либо ребёнка после выписки нет, поэтому девочка остаётся в ОДКБ №1 в Екатеринбурге.

Её мать обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Сейчас следователи выполняют комплекс мероприятий по установлению обстоятельств совершения преступления.