Оливер Стоун рассказал, зачем приезжал на Белоярскую атомную электростанцию

8 декабря Оливер Стоун побывал в Свердловской области на Белоярской АЭС. Фото: пресс-служба электростанции

Обладатель трёх "Оскаров", американский режиссёр, сценарист и писатель Оливер Стоун сообщил, что снимает документальный фильм об изменении климата. За серьёзными ответами он приехал на российские атомные станции, так как считает, что они помогут миру решить экологические проблемы.

В интервью "Первому каналу" Оливер Стоун заявил, что посетил Белоярскую АЭС, а также атомные электростанции в Обнинске и Мурманске.

"Россия - одна из самых продвинутых стран, если не самая продвинутая, в плане атомной энергетики. Почему это так важно? Мы же все понимаем, что грядущим поколениям потребуется огромное количество энергии, очень много электричества. И без атомной энергетики эту проблему не решить. Первая в мире АЭС была построена в России, в Обнинске. Ещё я был на АЭС в Белоярске. Прекрасная станция. И у вас их много", - рассказал американский режиссёр.

Напомним, что в Свердловской области Оливер Стоун побывал 8 декабря. На БАЭС он обошёл реактор, слушал специалистов и интересовался, как работает станция. Тогда заявлялось, что визит носит ознакомительный характер.

Оливер Стоун также поучаствовал в шоу "Вечерний Ургант". Ведущий поинтересовался у него, планирует ли режиссёр в ближайшее время снять худождественный фильм.

"К сожалению, нет. Документальный фильм об атомной энергии — это очень важно для меня сейчас из-за ситуации в мире. Многие молодые люди не понимают, что такое атомная энергия И я хочу помочь, предоставить им научную информацию. Чтобы для следующего поколения был сделан надлежащий выбор. Будущее всего мира зависит от этого. И это важнее любого фильма, который я мог бы снять", - ответил режиссёр.

Американский режиссёр, сценарист, продюсер Оливер Стоун снял 169 кинокартин (1970-2019 годы). Наиболее известными работами стали "Лицо со шрамом", "Взвод", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Полуночный экспресс", "Дорз". Является обладателем трёх премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов" и других наград. В России 5 сентября 2017 года на прилавках магазинов появилась русскоязычная версия книги Оливера Стоуна "Интервью с Владимиром Путиным". Позже Первый канал показал документальный фильм американского режиссёра "Интервью с Путиным". Мировая премьера состоялась в США на канале Showtime 12 июня.