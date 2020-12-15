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15 декабря 2020, 13:27

На Среднем Урале скончались ещё 18 пациентов с COVID-19

Припаркованная машина скорой помощи

Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1 248 уральцев, в том числе 115 - за последнюю неделю. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 18 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. О таком же количестве погибших сообщлось 13 декабря.

Информацию об этом подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1 248 уральцев, в том числе 115 - за последнюю неделю.

По данным на 15 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (10 022), Санкт-Петербурга (6 460), Московской (2 540), Ростовской (1 702) и Нижегородской (1 393) областей, Красноярского края (1 409). В других регионах менее 1000 скончавшихся.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 384 случая заражения. Это на 13 новых заболевших меньше, чем днём ранее.

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