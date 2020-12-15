Власти Екатеринбурга исключили пятое приоритетное направление премии Татищева и де Геннина. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил приоритетные направления премии имени Татищева и де Геннина на 2021 год. Из списка исчезла новая номинация, введённая в этом году.

Речь идёт направлении – «Личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие муниципального образования «город Екатеринбург». 12 ноября, когда были названы лауреаты премии 2020 года, в этой номинации победил член Совфеда, Почётный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (возглавлял Екатеринбург с 1992 по 2010 год). С именами всех лауреатов можно ознакомиться здесь.

По данным пресс-службы мэрии, в число приоритетных направлений премии в 2021 году вошли:

«Экономика и развитие городского хозяйства»;

«Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина»;

«Образование, культура и искусство»;

«Архитектура и строительство».

Добавим, памятная медаль и премия им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина была учреждена в 1998 году. Она является символом общественного признания профессионального вклада в развитие Екатеринбурга, а также стимулом для новых открытий. В следующем году премия будет вручаться уже в 23-й раз.

Памятная медаль лауреата выполнена в виде круга диаметром 60 мм и толщиной 5 мм из сплава нейзильбер, покрытого слоем серебра. О лауреатах премии прошлого года можно прочитать здесь.