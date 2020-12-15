Россиянам предлагают выбрать лучший проект стеллы "Город трудовой доблести"

Проголосовать за эскиз понравившейся скульптуры можно до 18:00 21 декабря. Фото: сайт "Российского военно-исторического общества".

В России стартовало общественное голосование за лучший проект стеллы "Город трудовой доблести". Любой желающий может отдать свой голос за одну или несколько из 20 представленных скульптурных композиций.

Согласно информации на сайте "Российского военно-исторического общества", в конкурсе приняли участие как зарекомендовавшие себя отечественные мастера, так и начинающие архитекторы. Проголосовать за эскиз понравившейся скульптуры можно до 18:00 21 декабря на сайте стелладоблести.рф. Участникам голосования нужно будет пройти небольшую процедуру регистрации.

После завершения опроса пройдёт заседание Творческого совета РВИО по монументальному искусству, возглавляемое Андреем Кончаловским, на котором утвердят финальный вариант стеллы.

Отметим, что всероссийский конкурс на создание проекта стеллы "Город трудовой доблести" стартовал 7 сентября. Согласно требованиям, архитектурный объект должен содержать изображение герба города, должна быть предусмотрена возможность приспособления монумента к конкретному месту установки, для гармоничного вписывания в градостроительный ландшафт, при сохранении основных черт художественного решения.

Напомним, что, согласно указу Президента РФ, подписанному 2 июля, звание "Город трудовой доблести" получили 20 городов: Екатеринбург, Боровичи, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль. Текст документа будет размещён на стелах в городах, получивших новый статус, вместе с изображением герба. 1 и 9 Мая, а также в День города в 20 муниципалитетах будут проводить праздничные салюты.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации указа Президента РФ о присвоении Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звания "Город трудовой доблести".

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, где будут находиться площадь Трудовой доблести и стела, посвящённая присвоению уральской столице почётного звания. По его словам, жители города выбрали место на Уралмаше.

В Нижнем Тагиле в качестве площадки для стелы выбрали Привокзальную площадь. Для этого её планируют реконструировать.

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Евгений Куйвашев поручил активнее информировать граждан о свердловских городах трудовой доблести.