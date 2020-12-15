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Общество
15 декабря 2020, 16:50

В Екатеринбурге оштрафовали "Пятёрочку" за нарушение антиковидных мер

Пятёрочка

В Екатеринбурге оштрафовали "Пятёрочку" за нарушение антиковидных мер. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге магазин "Пятёрочка" (ул. Амундсена, 63) поплатится за нарушение антиковидных мер. Сумма штрафа, возложенного на него, составит 100 тысяч рублей.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, торговая точка была проверена после обращения потребителя. При проведении надзорного мероприятия в деятельности магазина установлено нарушение санэпидрежима, предусматривающего дополнительные меры по защите от СОVID-19. В частности, в торговом зале отсутствовала разметка, а в помещениях магазина не проводилась уборка с дезинфицирующими средствами. Кроме того, в туалете и на рабочих местах кассиров не было антисептиков для обработки рук.

По результатам расследования в отношении ООО "Агроторг" составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд оштрафовал ООО на 100 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге оштрафовали "Верный" (ул. Бисертская, 4). Это уже не первый подобный штраф данному сетевому магазину.

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Областная газета Свердловской области

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