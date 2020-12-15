Рассказываем и показываем, как заготавливают лёд для главной праздничной площадки Екатеринбурга

Рассказываем и показываем, как заготавливают лёд для главной праздничной площадки Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на площадь 1905 года, где возведут "Изумрудный город", начали завозить лёд. Фотокорреспондент "Областной газеты" побывал на месте заготовки хрупкого стройматериала.

Фото: Павел Ворожцов

Заготовка льда традиционно ведётся в Северском карьере, неподалёку от посёлка Северка. Ледовый промысел там удобен с точки зрения транспортной доступности. Однако главное – высокое качество материала, необходимое для возведения ледяных скульптур. В водоёме нет течения и стоков, что гарантирует чистоту и прозрачность льда.

Фото: Павел Ворожцов

Известно, что заготовка льда, которой вновь занимается ООО "Айс-проект 2000", началась ещё 5 декабря. Работы стартовали после установки и налаживания необходимого оборудования.

Фото: Павел Ворожцов

По словам замдиректора по общим вопросам ООО "Айс-проект 2000" Алексея Григорьева, который присутствовал на сегодняшнем пресс-подходе, за смену рабочие заготавливают порядка 60 кубометров льда. Специалисты режут блоки, достают их из воды, шлифуют и укладывают на поддоны, которые грузовым транспортом доставляются на стройплощадку новогоднего городка – на площадь 1905 года.

Фото: Павел Ворожцов

При строительстве ледяные блоки устанавливаются на раствор из воды. После чего из них можно вырезать скульптуры, делать ограждения и другие элементы городка.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, к 28 декабря все работы по сооружению ёлки и по обустройству ледового городка будут завершены. Главным новогодним мероприятием станет Международный фестиваль ледовой скульптуры "Европа-Азия". На площади 1905 года должно появиться 10 работ (ранее заявлялось о семи), выполненных на тему "Волшебник Изумрудного города".

Напомним, парковку напротив здания мэрии закрыли ещё 23 ноября. Однако поскольку власти города отказались от аттракционов и горок, контракт на строительство городка, планировалось расторгнуть и заключить новый.