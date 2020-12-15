Свердловская область стала меньше после описания границы с соседями

Средний Урал завершает работу по внесению своей границы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Фото: Алексей Кунилов

Средний Урал завершает работу по внесению своей границы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Итог девятилетней работы – не только уточнение границы региона с его соседями, но и потеря части территорий. Их совокупный размер – 81,8 квадратных километра. Это больше, чем площадь некоторых государств мира, например, Сан-Марино (61,2 кв. км).

Последний рубеж

В Российской Федерации 380 границ между субъектами. В Советском Союзе эти границы проводили на картах стотысячного масштаба, где один сантиметр соответствовал одному километру на местности, порой отмечая линию разграничения просто карандашом, без словесного описания и привязки к местности. С такими условными границами мы жили до наших дней. Сейчас отсутствие закреплённых границ стало зачастую тормозом в развитии регионов: налоговикам, частному бизнесу, гражданам нужны конкретные сведения о местоположении земельных участков. Если они примыкают к такой размытой границе, то сделать это невозможно. С 2012 года в стране стали уточнять и описывать субъектовые границы, вносить сведения о них в ЕГРН. Эта работа должна быть завершена до конца 2020 года.

Свердловская область граничит с семью регионами – немногие субъекты федерации могут похвастаться таким обилием соседей на своих внешних границах. Но это и усложняет работу, ведь с каждым из регионов уточнение границ происходит отдельно. Документальное описание границ закреплялось соответствующими соглашениями или актами.

Первой была описана граница Среднего Урала с Ханты-Мансийским автономным округом. На начало 2019 года в ЕГРН уже содержались сведения о границах Свердловской области с Ханты-Мансийским автономным округом, Республикой Коми, Пермским краем. В течение 2019 года в рамках государственного контракта, заключённого министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, выполнялись работы по описанию границ с Курганской и Тюменской областями. В этом году уточняли границы с Челябинской областью и Республикой Башкортостан. Граница с Челябинской областью уже внесена в ЕГРН, рубеж с Башкирией находится в процессе узаконивания.

– Работу по внесению границы с Башкортостаном в ЕГРН есть шанс завершить в этом году, – сообщила «ОГ» начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Свердловской области Наталья Коробкова. – Сейчас центральный аппарат Росреестра проводит экспертизу землеустроительной документации по данному участку. Если она завершится с положительным результатом, землеустроительную документацию передадут в кадастровую палату для постановки на кадастровый учёт и тогда границы Свердловской области в полном объёме будут внесены в ЕГРН.

Ломаная нога

Больше других знает о границах Свердловской области начальник отдела административно-территориального деления министерства строительства и развития инфраструктуры региона Евгений Пономарёв. Именно на его отдел в 2017 году возложили обязанности по описанию субъектовой границы.

– Сложность работы была в том, что в стране до сих пор нет федерального правового акта по установлению границ между субъектами, – говорит Евгений Пономарёв. – Чем регулируется прохождение границы, как согласовывается – нигде не сказано. Приходилось изобретать самим. Поэтому с Курганской и Тюменской областями у нас составлены акты согласования прохождения границы, с другими регионами заключали соглашения, которые подписывали главы субъектов.

Начертание границы не всегда проходило по естественным рубежам, например, рекам. Часто в качестве такого рубежа служили границы земельных участков, лесных кварталов. Многие из них хорошо просматривается на местности – это просеки, зарубки на деревьях, оставленные лесоустроителями. Но зачастую и они не имеют чётких границ.

– Приходилось с коллегами из другого региона договариваться: тут мы уступаем, а дальше вы нам уступаете. Уступки составляли от нескольких сантиметров на местности до нескольких сот метров, – рассказывает Евгений Пономарёв.

Описание границы вылилось в огромный труд: многочисленные сеансы видеоконференцсвязи, выезды на место. Один из таких выездов запомнился Евгению Пономарёву особо, когда вместе с представителями Башкортостана и Пермского края на стыке трёх регионов закладывали узловую точку – специальный знак, от которого вели границы дальше. Каждый добирался со своей территории. Путь наших устроителей границы пролегал через красноуфимские леса. Как оказалось, местами непроходимые.

– Ближайший населённый пункт был от той узловой точки километрах в 20, дорог нет, кругом леса и болота. Сначала в болоте увязла наша «Нива», потом и мы сами уже не могли идти, – вспоминает Евгений Пономарёв. – Не зря то место, как выяснилось, имеет название Ломаная нога – по названию протекающей там речушки.

Лишились того, чем не владели?

Как же изменилась площадь Свердловской области в результате этой работы? В региональном управлении Росреестра отказались назвать новую цифру площади нашего региона под предлогом, что граница с Башкортостаном пока не поставлена на учёт и пограничный контур области формально не замкнут. Но уже сейчас известно о четырёх крупных земельных массивах, которые в процессе описания границы по разным причинам оказались исключены из состава нашей области.

Самый крупный из них – на границе с Челябинской областью. До недавнего времени в состав Свердловской области входил земельный участок площадью 74 874 483 кв. метра (74,8 кв. км.) с кадастровым номером 66:25:2707001:1. Но в то же время этот участок НЕ значился в границах Сысертского городского округа, к которому примыкал. Этот участок находится в федеральной собственности, и в 2010 году в отношении него зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования за Российским федеральным ядерным центром – Всероссийским научно-исследовательским институтом технической физики им. академика Е.И. Забабахина, расположенного в Снежинске. Получалась коллизия двойного подчинения, которую убрали, передав участок в Челябинскую область.

– По своей территориальной принадлежности он всё равно относился к Челябинской области, теперь он исключён из границ нашего региона, – поясняет заместитель руководителя управления Росреестра Свердловской области Татьяна Янтюшева.

Отдали даром?

При уточнении границы с Башкортостаном Свердловская область уступила два участка не обременённой какими-либо обстоятельствами земли, примыкавших к башкирским деревням Усть-Табаска и Заимка, расположенным на самой границе регионов.

Об этой истории «Облгазета» уже рассказывала в №188 от 08.10.2020. По существующим картам граница между регионами проходит прямо через эти населённые пункты. Случилось это потому, что в последние десятилетия новая застройка там развивалась в сторону Свердловской области и постепенно часть улиц оказалась на территории соседнего региона. Возможно, к этому привела некомпетентность местных властей, но страдали простые жители: в местном Росреестре им отказывали в регистрации построек на земле соседнего региона. На одном из сходов жители Усть-Табаски единодушно выступили за то, чтобы вся деревня находилась в составе Башкортостана.

По вопросу изменения границ сельчане обратились в администрации Аскинского района республики и Красноуфимского городского округа Свердловской области. Но разрешить проблему удалось лишь на уровне глав регионов. В июле этого года между губернатором Евгением Куйвашевым и главой Республики Башкортостан Радием Хабировым было подписано соглашение «Об описании местоположения границы между Республикой Башкортостан и Свердловской областью». В нём закрепилось изменение границы в пользу соседней республики.

Башкирским деревням отошли не только земли Свердловской области с новой застройкой, но и прилегающие к ним выпасы для скота. В итоге у деревни Усть-Табаска Свердловская область уступила соседям 30 гектаров, у деревни Заимка – 32 гектара. Очень часто такие уступки делаются на взаимной основе. В данном случае Свердловская область взамен не получила ничего. Хотя такой обмен территориями по принципу баш на баш, по словам Евгения Пономарёва, рассматривался.

– Нами уступки были сделаны в интересах граждан, чтобы им было удобно, – говорит Евгений Пономарёв. – Пусть они не жители Свердловской области, но это же российские граждане.

Чемодан без ручки

Ещё на советских картах Свердловской области на территории Слободо-Туринского района можно найти маленький островок, принадлежащий соседней Тюменской области. Площадь этого анклава составляет 6,4 квадратного километра. Как он появился – не знают даже местные жители. При нынешнем описании границы между регионами было бы логично этот анклав ликвидировать, но тюменская сторона настояла на том, чтобы его сохранить. Хотя на его территории нет населённых пунктов, не ведётся хозяйственная деятельность. Даже дороги к нему нет как с нашей стороны, так и с тюменской.

– Сколько работаю в районе, особых вопросов по поводу этого островка тюменской земли не возникало, – говорит депутат Слободо-Туринской районной думы Валерий Занин. – Проблемы появляются только во время лесных пожаров: если горит в том месте, то не всегда понятно, кому тушить – им или нам?

В итоге анклав при нынешнем описании границы остался за Тюменской областью, хотя не совсем понятно: зачем нашим соседям этот «чемодан без ручки»?

Корреспондент «Облгазеты» пообщался с лесничим Байкаловского лесничества Андреем Господаровым, который живёт в ближайшей со стороны Свердловской области к этому тюменскому анклаву деревне Решетниковой.

– Там у тюменцев около 600 гектаров леса, ничего особенного нет – березняки, болота. Но они часто приезжают туда охотиться, – говорит Андрей Господаров. – Со своей стороны у них везде заказники, там действует охраняемый режим, ограничения, а здесь – свободная территория для охоты.

По словам лесничего, ближайшая деревня по другую сторону границы – Ахманы. В этом населённом пункте живут преимущественно татары, держат много скота. Жители соседних к границе деревень очень хорошо друг друга знают, многие даже породнились – вышли замуж, женились.

Очень часто границей между регионами служит просека между лесными кварталами Фото: Алексей Кунилов

Вот в таких местах располагается граница области. Евгений Пономарёв прошлым летом буквально пробирался к узловому знаку на стыке трёх регионов: Среднего Урала, Башкортостана и Пермского края Фото: Евгений Пономарёв

Это интересно По данным регионального министерства строительства и развития инфраструктуры, протяжённость границы Свердловской области после её произведённого описания и уточнения составила 2 910 674 метра или иначе – 2 910, 674 километра. Самая длинная граница у нас с Пермским краем – 1 026 293 метра. Это – 35 процентов от всей протяжённости границы Свердловской области.

Самая короткая – с Республикой Коми, 41 729 метров (1,4 процента от всей протяжённости границы нашего субъекта). Протяжённость границ с другими соседними регионами составила: с Ханты-Мансийским автономным округом – 620 488 метров,

с Тюменской областью – 358 483 метра,

с Курганской – 350 542 метра,

с Челябинской – 327 088 метров,

с Республикой Башкортостан – 186 051 метр.

Теряем не только земли, но и налоги Максим Марамыгин, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук: – Внесение границ областей в Единый государственный реестр недвижимости необходимо, чтобы были не просто чёткие границы между субъектами, а ясно разграниченные полномочия. Если юридическое лицо находится на территории, которая вошла в состав другого субъекта, то эта организация будет платить налог в бюджет другой области. При этом если территории одного юридического лица входят в разные субъекты, то налоги будут поступать в бюджет того региона, где организация зарегистрирована и находится её головной офис. А вот если территория входит в лесной фонд, то налоги направляют в бюджет страны, потому что это федеральная собственность. В таком случае область ничего не потеряет.

КСТАТИ Площадь Свердловской области и до проведённого описания границ в различных источниках давалась по-разному. Так, на официальном сайте Правительства Свердловской области указано, что площадь нашего региона составляет 194 800 квадратных километров, в электронном учебнике географии Свердловской области – 195 тысяч квадратных километров, в Википедии – 194 307 квадратных километров. В управлении Росреестра нам сообщили, что на 1 января 2020 года площадь Свердловской области составляла 194 307,46 квадратного километра. То есть ближе других к истине оказалась Википедия. Новые данные о площади региона должны появиться в начале 2021 года, тогда и будет возможность сравнить оба показателя.

Такие монументальные обозначения границы можно встретить только на автострадах. В лесу вы пересечёте границу между субъектами, даже не заметив этого Фото: Павел Ворожцов