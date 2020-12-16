Доброе утро, читатели. Вот уже и середина рабочей недели. Итак, рассказываем, что мы для вас подготовили в свежем номере «Областной газеты».

В главном материале номера мы рассказываем, как изменились границы нашей области.

Дело в том, что Средний Урал завершает работу по внесению своей границы в Единый государственный реестр недвижимости. Итог девятилетней работы – не только уточнение границы региона с его соседями, но и потеря части территорий.

Вместе с «ОГ» мы предлагаем «прогуляться» по Каменскому городскому округу. Об этой территории всё подробно расскажет глава – Сергей Белоусов. Например, сейчас в округе строится новый пешеходный мост через реку Исеть, который соединяет деревню Черноскутова и село Новоисетское. Строительство моста сейчас завершается. Стоимость проекта – 56 млн рублей.

– Раньше мост был деревянным – он, кстати, до сих пор сохранился. По нему дети из Черноскутова ходили напрямую в Новоисетское – в школу. Но каждый год весной его буквально сносило паводком. Жителям, в том числе школьникам, приходилось идти в обход 5 километров, – делится с газетой мэр.

И, конечно, приглашаем наших читателей вместе с нами на выставку, которая открылась в Свердловском краеведческом музее. Экспозиция «Урал в подарках» приурочена к 150-летию учреждения. Наши фотографы сделали снимки самых интересных экспонатов выставки. Например, на выставке «Урал в подарках» есть бушлат, в котором Сергей Бодров снимался в культовом фильме «Брат-2». После съёмок он подарил его режиссёру Алексею Балабанову.