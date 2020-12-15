Кадровые перестановки на Среднем Урале и вакцинация от коронавируса: главные новости

Глава Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин покидает свой пост после 20 лет работы. Фото: Алексей Кунилов.

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Глава Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин покидает свой пост после 20 лет работы и переходит на должность советника президента Сбербанка Германа Грефа. Уральский банк возглавит руководитель Дальневосточного банка Дмитрий Суховерхов.

Также "Областной газете" подтвердили информацию о том, что заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко написала заявление об отставке после принятия бюджета региона на 2021-2023 годы. Губернатор Евгений Куйвашев ещё не подписал документ.

Кроме того, вице-губернатор Сергей Бидонько официально представил коллективу нового директора департамента информполитики Свердловской области Юлию Хусаинову. Прежний руководитель ДИПа Юлия Прыткова перешла на пост заместителя министра культуры Свердловской области.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Российский лидер отметил, что, несмотря на разногласия, Россия и Соединённые штаты могут способствовать решению многих современных мировых проблем.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга оперштаба по борьбе с COVID-19 в регионе рассказал подробности о том, как будет организована вакцинация населения от коронавируса на Среднем Урале. Он заявил, что перед прививкой от COVID-19 проходить тест методом ПЦР не потребуется. Необходим только тест на наличие антител, который будет делаться за счёт того медучреждения, в котором ставится прививка. Массовая вакцинация от коронавируса в регионе, по словам замгубернатора, начнётся уже в январе.

При этом Евгений Куйвашев поручил провести вакцинацию населения в кратчайшее время, до Нового года. Подробности читайте здесь.