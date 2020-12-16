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Общество
16 декабря 2020, 10:53

Свердловские спасатели назвали самые опасные водоёмы для зимней рыбалки

Рейд на Белоярке

Накануне спасатели устроили рейд на Белоярском водохранилище. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области насчитали 55 мест массового выхода людей на лёд. На большинстве водоёмов его толщина уже достигла безопасной - более 20 см, однако на четырёх водохранилищах сохраняется опасность провалиться под лёд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в перечне небезопасных водоёмов: Среднеуральское, Рефтинское, Белоярское и Верхнетагилькое водохранилища. Несмотря на запрещающие выход на лёд знаки любители подлёдного лова всё равно идут на рыбалку.

При этом на Белоярском водохранилище многие рыбаки сидят буквально в 100 метрах от открытой воды: на этом водоёме даже в зимнее время есть участки, где лёд не образуется или не набирает безопасную толщину. Это происходит из-за сбросов тёплой воды с Белоярской атомной станции. К слову, среди рыбаков именно участки недалеко от открытой воды считаются наиболее «клёвыми», поскольку считается, что рыба старается держаться поближе к таким местам.

Напомним, на этой неделе спасателям уже пришлось вызволять одного из рыбаков с оторвавшейся льдины на Белоярке.

Накануне спасатели устроили рейд на Белоярском водохранилище. По закону выход на лёд под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до пяти рублей. Для составления протоколов об административном правонарушении инспекторов ГИМС сопровождают сотрудники полиции. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно со спасателями отправились к любителям зимней рыбалки на катере на воздушной подушке.

Всего с начала ледостава административные протоколы составлены уже на 23-х нарушителей.

Областная газета Свердловской области

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