Свердловчане дали оценку мерам поддержки граждан в период пандемии

Ольга Зимина заявила, что основная часть волонтёров, которые помогают медучреждениям, состоит из молодых людей и студентов. Фото: депаратмент информполитики Свердловской области.

Свердловчане поддержали социальные инициативы "Единой России", направленные на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии, а также на поддержку россиян. В частности, единороссы выступают за продление субсидии на оплату коммунальных услуг и скидки на оплату пошлин через сайт госуслуг.

По словам председателя первичной волонтёрской организации "Сострадание и милосердие" из Талицы Татьяны Кивитис, меры поддержки граждан, которые ввели весной, в разгар пандемии коронавируса, необходимо продлить на 2021 год.

"На социальном онлайн-форуме "Единой России" было предложение продлить временные меры, принятые в начале пандемии и действующие до 31 декабря 2020 года. Например, возможность получения субсидии на оплату коммунальных услуг без подачи заявления и продление 30-процентной скидки на оплату пошлин через госуслуги. Считаю, что вид такой поддержки сейчас крайне важен", - сказала она.

В свою очередь, главврач Шалинской центральной районной больницы Ольга Зимина отметила меры поддержки, направленные на поддержку медперсонала, в частности, волонтёрскую помощь. Основная часть волонтёров, которые помогают медучреждениям, состоит из молодых людей, студентов, которые летом были на каникулах, а сейчас занимаются дистанционно. По её словам, у этих ребят есть хорошие учителя, с которых они берут пример.

"Депутат Госдумы от "Единой России" Зелимхан Муцоев весной одним из первых, когда только-только начали к нам привозить больных коронавирусом, предложил помощь нашей больнице и приобрёл для медперсонала средства индивидуальной защиты и санитайзеры. А депутат регионального Заксобрания от "Единой России" Владимир Терешков в конце ноября прислал нам в больницу 20 ультрафиолетовых излучателей для дезинфекции воздуха и 4 коробки медицинских масок", - передаёт слова Ольги Зиминой департамент информполитики Свердловской области.

Новый пакет социальных мер был озвучен на социальном онлайн-форуме "Единой России", в котором принял участие Президент России Владимир Путин. Глава государства поддержал следующие инициативы:

Предложение страховать не только медиков, но и немедицинский персонал больниц от COVID-19. В первую очередь специалистов, отвечающих за работу систем жизнеобеспечения, за кислородное и другое оборудование;

Упрощение требований к аптекам при онлайн-продаже лекарств, которые отпускаются без рецепта (речь шла о том, что разрешение на онлайн-развоз лекарств не могут получить небольшие аптечные сети);

Продление действия тридцатипроцентной скидки на оплату госпошлин;

Продление беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

Введение особой страховки для учителей на случай заражения коронавирусом.

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом в значительной степени есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого удовлетворение", - сказал президент во время форума.