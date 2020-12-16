Улочки московские. Фото: Алексей Кивокурцев.

Московские улицы… Они мелькают в окне автобуса, их названиями с пулемётной скоростью сыплет экскурсовод. Не всё, далеко не всё запомнится из незабываемой экскурсии «Вся Москва за два часа», но некоторые названия улиц и переулков столицы нет-нет, да и всплывут в памяти и согреют твоё наивное провинциальное сердце…

Матриархальная Папамамка и скупо освещённая Скопидомка, неприглядная Бомжедомка и очаровательная Божекоровка, которая будто упирается прямо в серое московское небо…

Многолюдная Обрусейка и шумный, говорливый Гастарбат, Лжедмитровка и ЦУМская площадь, патриархальные Матриаршьи Пруды (некогда носившие гордое имя Чистоплюйские), тихая Обездвиженка, кипучая Скороварка, чумазая Прелестенка и милая Картофелечистенка, Полукровка и Полукровские ворота, Приманка и Поганка, Стеклобанка и Кашаманка, улица Евонная (Большая Евонная и Малая Евонная), весёлая Разведёнка, Естественка и Неестественка, Девственка и Девственский бульвар…

Уютный Зямогердтский переулок, Дурилка-Картонная, Малая Картонная и Большая Картонная, Москвошвейка и Абыр вал, Чукигейка, Сыскной бульвар и Зачистенка, строгие Фсбянка и Дзержистенка, Малосвободская улица и Подшконка, Напыщенка и Фердыщенка, улица Мнесницкая и Трубопрочистенка, Зубной мост, Поросейка, Большая Тпрунная и Малая Тпрунная, Восторженка, Ходынка-Сюдынка, Басманная-Судовая, Замосквоплечье и Запросторечье, Важнецкий мост, Неважнецкий мост…

Деловитая Погорлозаботская улица, скромная Пристыженка, Обиженка и Мороженка, Веганковское кладбище (что на улице Немясницкой), Вечеропятницкий закоулок, Алкаширское шоссе и Староалкаширское шоссе, Громкопесненская набережная, Баритоньевский переулок, Беспробудниковский проезд, Матюганка и Крепкая тресня, Лобешников и Табурешников переулки, Чистоплатный проезд, Посредственка и Непосредственка, Большая Гордынка, Штанишников и Кривочленный переулки, Эстрадная лобода, Лузгянка и Большая Лодыжка, Большая Простынка и Вертикальный спуск, Котофейка и Чеширское шоссе, Пересолянка и Недосолянка, Лукашенкин луг, Саруманка, Петрово-Боширское шоссе и Варёнкин лук…

Имена московских улиц звучат как нежная музыка для нас, живущих на улицах Головорезов, Бабоукладчиков, Ведростроевцев или Красных банщиков…

Фото: Алексей Кивокурцев

Опубликовано в №236 от 17.12.2020