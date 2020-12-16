Свердловским спасателям вручили автомобиль за ликвидацию паводка в Нижних Сергах

За ликвидацию паводка в Нижних Сергах свердловским спасателям подарили спецавтомобиль. Благодарность Главному управлению МЧС России по Свердловской области выразила Группа НЛМК. Торжественная передача специального пожарного автомобиля АКП-32 состоялась сегодня.
В мероприятии приняли участие начальник главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев, руководитель Дивизиона «Сортовой прокат Россия» Дмитрий Стопкевич, заместитель главы Нижнесергинского муниципального района Александр Екенин и личный состав местной пожарно-спасательной части.
Ключи от коленчатого подъёмника вручили врио руководителя Нижнесергинского пожарно-спасательного гарнизона Александру Батраеву.
Дмитрий Стопкевич отметил профессиональные и оперативные действия личного состава МЧС, которые позволили минимизировать материальные потери предприятия.
По словам Виктора Теряева, новая высотная техника будет поставлена в боевой расчёт пожарной части Михайловска. Новый автомобиль освятил настоятель Иоанна Предтеченского храма Отец Антоний.
Заместитель глава Нижнесергинского муниципального района Александр Екенин поблагодарил пожарных за ответственность, мужество и обеспечение безопасности жителей и вручил им благодарственные письма.
Добавим, что в рамках мероприятия в преддверии Дня спасателя и 30-летия МЧС России начальник областного главка МЧС поздравил личный состав с профессиональным праздником, поблагодарил за службу и вручил ведомственные.
Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», сильнейший паводок начался в Нижних Сергах 21 июля. Из берегов вышли сразу несколько рек. За одни сутки в муниципалитете выпало 120% месячной нормы осадков. Паводок разрушил несколько десятков строений и четыре моста, уничтожил урожай. Многие жители лишились имущества и крова.
Специалисты МЧС проводили на месте разбор завалов, спасали людей, помогали им вывозить вещи, сушить подвалы и дома, убирать территории и откачивать воду. В городе вводили режим ЧС, который был снят только 18 ноября.
Читайте также:
Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах
Сюжет
Паводок в Нижних Сергах
Следим за устранением последствий непогоды.