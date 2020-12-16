Темы дня

Общество
16 декабря 2020, 15:58

Свердловским спасателям вручили автомобиль за ликвидацию паводка в Нижних Сергах

Спасатели паводок Нижние Серги

Торжественная передача специального пожарного автомобиля АКП-32 состоялась сегодня в Нижних Сергах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

За ликвидацию паводка в Нижних Сергах свердловским спасателям подарили спецавтомобиль. Благодарность Главному управлению МЧС России по Свердловской области выразила Группа НЛМК. Торжественная передача специального пожарного автомобиля АКП-32 состоялась сегодня.

В мероприятии приняли участие начальник главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев, руководитель Дивизиона «Сортовой прокат Россия» Дмитрий Стопкевич, заместитель главы Нижнесергинского муниципального района Александр Екенин и личный состав местной пожарно-спасательной части.

Ключи от коленчатого подъёмника вручили врио руководителя Нижнесергинского пожарно-спасательного гарнизона Александру Батраеву.

Дмитрий Стопкевич отметил профессиональные и оперативные действия личного состава МЧС, которые позволили минимизировать материальные потери предприятия.

По словам Виктора Теряева, новая высотная техника будет поставлена в боевой расчёт пожарной части Михайловска. Новый автомобиль освятил настоятель Иоанна Предтеченского храма Отец Антоний.

Заместитель глава Нижнесергинского муниципального района Александр Екенин поблагодарил пожарных за ответственность, мужество и обеспечение безопасности жителей и вручил им благодарственные письма.

Добавим, что в рамках мероприятия в преддверии Дня спасателя и 30-летия МЧС России начальник областного главка МЧС поздравил личный состав с профессиональным праздником, поблагодарил за службу и вручил ведомственные.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», сильнейший паводок начался в Нижних Сергах 21 июля. Из берегов вышли сразу несколько рек. За одни сутки в муниципалитете выпало 120% месячной нормы осадков. Паводок разрушил несколько десятков строений и четыре моста, уничтожил урожай. Многие жители лишились имущества и крова.

Специалисты МЧС проводили на месте разбор завалов, спасали людей, помогали им вывозить вещи, сушить подвалы и дома, убирать территории и откачивать воду. В городе вводили режим ЧС, который был снят только 18 ноября. 

Читайте также:

Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах

Сюжет

Паводок в Нижних Сергах
Следим за устранением последствий непогоды.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.12.2020, 17:03 / Спорт
«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл в «рулетку» первое место в регулярном чемпионате
16.12.2020, 16:57 / Спорт
Для строительства Дворца самбо в Верхней Пышме нашли нового подрядчика
16.12.2020, 16:39 / Экономика
В Госдуму РФ внесён законопроект о "гаражной амнистии" до 2026 года
16.12.2020, 16:14 / Общество
Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Свердловской области опроверг сообщения о локдауне
16.12.2020, 16:08 / Общество
Названы пять парков и скверов Екатеринбурга, претендующих на благоустройство в 2022 году