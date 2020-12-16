ЦИК РФ рекомендует регионам отказаться от придомового голосования

Глава ЦИК отметила, что придомовое голосование хорошо проявило себя в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова порекомендовала региональным комиссиям отказаться от проведения придомового голосования до 30 мая 2021 года. По её словам, сегодня в России достаточно других мер по обеспечению эпидемиологической безопасности на выборах.

"Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости", - передаёт слова Эллы Памфиловой ТАСС.

По её мнению, для разведения потоков и обеспечения безопасности избирателей будет достаточно трёх дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования. При этом глава ЦИК отметила, что придомовое голосование хорошо проявило себя в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"В комплексе со всеми остальными мерами оно показало себя прекрасно. Судя по опросам, люди это признали, им это понравилось и на тот период это решало проблему организации безопасного голосования", - отметила она.

Элла Памфилова уточнила, что ЦИК фактически рекомендует отказаться от придомовых голосований в связи с достаточным количеством иных мер для обеспечения уровня безопасности на выборах.

"Вот такая рекомендация будет, и, в соответствии с законом, мы пишем, что только в исключительных случаях оно может применяться. Но надеемся, что таких исключительных случаев практически не будет", - пояснила глава ЦИК.