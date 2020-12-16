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Общество
16 декабря 2020, 18:48

В работе Telegram зафиксирован крупный сбой

Telegram

О неполадках сообщают около 30 тыс. пользователей. Фото: Галина Соловьёва.

В работе мессенджера Telegram произошёл крупный сбой. О неполадках сообщают около 30 тыс. пользователей.

По данным сервиса downdetector.ru, больше всего жалоб на работу мессенджера поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Фото: downdetector.ru

Большинство пользователей Telegram (91%) испытывает проблемы с подключением к мессенджеру, а остальные 9% - не могут отправлять сообщения.

Такую ошибку выдаёт мессенджер при попытке подключения. Фото: скриншот Telegram

Напомним, вчера был зафиксирован серьёзный сбой в работе сервисов Google - YouTube, Google Play и Gmail. Компания до сих пор полностью не восстановила работоспособность сайтов.

Областная газета Свердловской области

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