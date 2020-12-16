От Левина до Хусаиновой: кто руководил PR-блоком губернатора?

За 25 лет у PR-блока губернатора было 8 руководителей: 5 мужчин и 3 женщины. Инфографика: Владимир Васильев/Геннадий Богатырёв

В этом году пиар-подразделение главы региона Свердловской области отмечает юбилей – 25 лет. За это время оно трижды меняло название и девять раз – руководителей. «ОГ» вспомнила, кто в эти годы находился у руля.

Создателем и первым руководителем губернаторской пресс-службы был пресс-секретарь Эдуарда Росселя Александр Левин.

В 1997 году созданная им структура превратилась в полноценный департамент информации губернатора, а спустя ещё 7 лет – в департамент информполитики (ДИП). Из состава администрации губернатора он был выведен в 2016 году, вследствие чего стал самостоятельным исполнительным органом власти с самостоятельным финансированием. Сейчас департамент курирует работу 32 подведомственных учреждений.