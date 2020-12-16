Евгений Куйвашев вручил награды Президента России выдающимся свердловчанам

Глава региона отметил, что только в 2020 году высоких наград удостоились 137 жителей Свердловской области. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил работникам промышленных предприятий, культурным деятелям, спортсменам и чиновникам награды РФ, почётные грамоты Президента и знаки отличия Свердловской области. Награды получили 30 уральцев.

В ходе торжественной церемонии глава региона отметил, что руководство страны по достоинству оценивает труд уральцев – только в 2020 году высоких наград удостоились 137 жителей Свердловской области.

"Сегодня мы чествуем вас, дорогие земляки. Эти награды – оценка вашего многолетнего труда, опыта, профессионализма, большого личного вклада в развитие региона, повышение качества жизни уральцев", – сказал губернатор.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, среди металлургов и машиностроителей были отмечены работники компании ЕВРАЗ-НТМК, Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, Уральского завода транспортного машиностроения и Первоуральского новотрубного завода.

Благодарственные письма Президента России получили министр культуры региона Светлана Учайкина, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков и директор департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.

Публикуем полный список награждённых свердловчан:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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