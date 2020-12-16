Дата открытия катка в ЦПКиО и вакцинация врачей от COVID-19 в Екатеринбурге: главные новости

В пятницу, 18 декабря, в екатеринбургском парке Маяковского откроется каток "Северное сияние". Фото: пресс-служба парка Маяковского.

Добрый вечер! Начало вакцинации врачей от коронавируса в Свердловской области, подготовка к открытию катка в ЦПКиО им. Маяковского и кадровые перестановки в Екатеринбургской епархии - главные новости к этому часу.

В пятницу, 18 декабря, в екатеринбургском парке Маяковского откроется каток "Северное сияние" площадью 12 500 кв. метров. В последние выходные перед Новым годом, 26 и 27 декабря, на катке состоится праздник. В программе: выступление фигуристов, мастер-классы по фигурному катанию и массовые заезды.

На Среднем Урале началась вакцинация медработников от коронавируса - поставить прививку от коронавируса в числе первых пришли несколько десятков врачей, сотрудников Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн. Узнать о том, как проходит процедура вакцинации, можете из нашего фоторепортажа.

Новый глава Екатеринбургской митрополии епископ Бронницкий Евгений провёл своё первое заседание Епархиального совета на новой должности, на котором был принят ряд кадровых решений. Митрофорный протоиерей Николай Ладюк назначен секретарём епархии (ранее этот пост занимал иеромонах Кирилл (Корытко), а на должность благочинного Преображенского благочиннического округа, которую занимал Николай Ладюк, назначен иерей Евгений Гаёв. Иеромонах Кирилл (Корытко) уезжает служить в Татарстанскую митрополию.

В Епархиальный совет включены протоиерей Николай Тарантин и иеромонах Аркадий (Логинов). Последний возглавил административный секретариат Екатеринбургской епархии. В свою очередь, протоиерей Николай Тарантин стал начальником службы протокола.

Также "Облгазета" выяснила, кто уезжает вместе с митрополитом Кириллом, а кто остаётся служить в Екатеринбурге и что входит в функционал нового секретаря Екатеринбургской епархии. Подробности читайте здесь.

На территории цеха по переработке и реализации мяса на улице Носова в Нижнем Тагиле отменили карантин, введённый из-за африканской чумы свиней (АЧС). Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин отчитался о том, что все необходимые мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней выполнены.