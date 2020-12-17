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Общество
17 декабря 2020, 05:55

Страшные события в Грозном и разрешение на оружие – самое важное в номере «ОГ» за 17 декабря

Доброе утро, дорогие читатели. Начнём новый день со свежего номера «Областной газеты»? Итак, рассказываем, что мы для вас сегодня приготовили.

На первой полосе – очень важный для нас материал, посвящённый событиям первой чеченской войны. Напомним, 11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. За неделю до Нового года её участниками стали бойцы 276-го Уральского мотострелкового полка. Они отправились в Грозный для миротворческой миссии, а попали на войну…

В горячую точку отправились и специальные корреспонденты «Областной газеты» Андрей Кузнецов и Алексей Кунилов. Их репортаж, публиковавшийся в шести номерах «ОГ», стал одним из документов, свидетельствующих о том, что происходило в Грозном 25 лет назад.

Об этих страшных событиях мы вспоминаем не только на страницах нашего издания. Снимки Алексея Кунилова, которые были сделаны во время этой тяжёлой командировки, можно увидеть и на выставке в екатеринбургском музее «Шурави». Выставка проработает до 29 января.

На второй полосе вы найдёте обратную связь. В ней мы расскажем, как продлить разрешение на оружие в пандемию. Например, пока из-за пандемии действуют ограничительные меры для граждан в возрасте 65+, то они привлекаться к ответственности за нарушение сроков продления разрешения на оружие не будут.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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