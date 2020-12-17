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Общество
17 декабря 2020, 11:14

С января из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Барнаул, Ижевск и ещё четыре города

С января из Екатеринбурга запустят шесть новых авиарейсов.

С января из Екатеринбурга запустят шесть новых авиарейсов. Фото: Алексей Кунилов

С января из Екатеринбурга запустят шесть новых авиарейсов. Два из них станут уникальными: прямого авиасообщения с этими городами ещё нет.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании Red Wings, с нового года авиаперевозчик начнёт выполнять перелёты в Барнаул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск. Продажа билетов по новым направлениям уже началась.

Известно, что перелёты из Екатеринбурга в Барнаул и Омск будут выполняться трижды в неделю. В Ижевск, Новокузнецк, Уфу и Ханты-Мансийск можно будет улететь два раза в неделю.

Отмечается, что на сегодняшний день прямых перелётов из Екатеринбурга в Барнаул и Ижевск нет.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета» авиакомпания Red Wings реализует проект регионального хаба в аэропорту Кольцово. Полёты из Екатеринбурга по региональной маршрутной сети начались c 15 сентября этого года. На сегодняшний день в воздушной гавани уральской столицы базируются три самолёта SSJ100.

К реализации проекта по созданию транзитного хаба в Кольцово подключились свердловские власти. Сообщалось, что правительство готово субсидировать перелёты по 20 направлениям.

Областная газета Свердловской области

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С января из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Барнаул, Ижевск и ещё четыре города