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Общество
17 декабря 2020, 11:35

Свердловчанин пытался пройти в суд с 12-сантиметровым ножом

нож

Свердловчанин пытался пройти в суд с 12-сантиметровым ножом. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Житель Байкалово пытался пройти в здание суда с запрещённым предметом. 12-сантиметровый нож он прятал в куртке.

Известно, что мужчина шёл в суд для рассмотрения административного дела в отношении него, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок). Однако свердловчанина пришлось остановить.

При прохождении посетителя через стационарный металлообнаружитель сработал звуковой и световой сигнал. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина пытался пронести нож. Предмет, запрещённый к проносу в здание суда, был изъят.

По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, в 2020 году судебными приставами Свердловской области предотвращено более 7 тысяч проносов запрещенных предметов в суды.

Ранее "Областная газета" сообщала о попытках пронести в суд тычковый нож и штык-нож. Данные инциденты произошли в Каменске-Уральском и Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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