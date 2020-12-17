В Свердловской области утвердили план мероприятий по профилактике безнадзорности детей

За полгода профилактическая работа проводилась с 9 685 несовершеннолетними в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений детей. Документ будет действовать в 2021-2023 годах.

В распоряжении сказано, что, по информации на 1 июля 2020 года, в регионе проживают 949 762 ребёнка. На учёте нахдоятся 2 823 свердловские семьи, в которых воспитывается 5 871 ребёнок. За полгода профилактическая работа проводилась с 9 685 несовершеннолетними.

"Межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовршеннолетних на 2021-2023 годы ориентирован на существующие социальные стандарты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, трудоустройства, организации досуга и занятости несовершеннолетних и предусматривает специальные разделы по профилактике негативных проявлений, таких как безнадзорность, правонарушения, различные зависимости (наркомания, алкоголизм и иное)", - говорится в подписанном документе.

План содержит меры по организации досуга и улучшению нравственного воспитания детей, содействию их трудовой занятости, развитию форм организации оздоровления, устройству детей, оставшихся без попечения родителей, правовой защите и просвещению несовершеннолетних.

Добавим, что делами несовершеннолетних и защитой их прав на Среднем Урале занимаются областная комиссия при правительстве региона и 66 территориальных комиссий.

Подробнее с документом можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.