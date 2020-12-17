За чертой бедности находятся 20 миллионов россиян

Владимир Путин: "Снизить планку - долю бедных в России - с 13,5% до 6,5% - цель амбициозная, но реальная". Фото: Галина Соловьёва

Такую цифру озвучил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Глава государства ставит цель снизить долю бедных в России с 13,5% до 6,5%.

По словам Президента, это может произойти к 2030 году.

"В 2017 году мы вышли на планку 12,3% населения России за чертой бедности. Из-за проблем сейчас планка поднялась до 13,5% - 20 млн человек живут за чертой бедности. Это очень много. Одно из основных направлений деятельности - снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Снизить планку с 13,5% до 6,5% - цель амбициозная, но реальная", - заявил Владимр Путин.

Глава страны отметил, что ситуация из-за пандемии коронавируса сложная. Безработица подросла с 4,7% до 6,4%. Были увеличены пособия по безработице, а также поддержаны семьи с детьми.

Владимир Путин также признался, что проблема с ростом цен на продукты его задела, особенно с учётом рекордного урожая.

"Урожай рекордный за посление 6 лет 131-134 млн тонн, а хлеб растёт в цене и макароны. Это что такое?", - задался вопросом глава страны. Он сообщил, что рассчитывает на реакцию "в течение нескольких дней" на меры по сдерживанию роста цен.

Напомним, 9 декабря Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен. На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями. В минувшие выходные глава правительства утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.