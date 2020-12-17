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17 декабря 2020, 16:04

Глава Свердловской ГИБДД переведён в Москву

Алексей Кисляков

Глава ГИБДД Свердловской области переведён в Москву. Фото: Алексей Кунилов.

В ближайшее время начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков покинет Екатеринбург. Это связано с его переводом в Москву.

Как сообщил "Областной газете" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Алексей Кисляков продолжит службу в ГУОБДД МВД РФ (Москва). К исполнению своих обязанностей на новом месте он приступит с 1 января 2021 года.

Перед отъездом в столицу Кисляков планирует встретиться со своими свердловскими коллегами. Он поблагодарит всех и поздравит с наступающим Новым годом.

До подписания приказа о назначении нового руководителя ведомства врио начальника ГИБДД будет подполковник полиции Алексей Спиридонов. Его Валерий Горелых охарактеризовал как достаточно опытного и принципиального офицера.

Досье

Алексей Кисляков родился в 1975 году в Москве.

Службу в столичном ГУВД начал с 1998 года. С 2011 года работал в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области был переведён с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Возглавил Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области с 1 августа 2018 года. Был представлен личному составу 8 августа.

Имеет два высших образования и ряд ведомственных наград. Женат, воспитывает дочь.

Напомним, предыдущий начальник свердловской ГИБДД Юрий Дёмин покинул службу в апреле 2018 года. Он занял пост в Уральской горной-металлургической компании.

Областная газета Свердловской области

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