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17 декабря 2020, 17:50

Владимир Путин назвал Россию "белой и пушистой" в сравнении с Западом

Владимир Путин

Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда призывала Запад к мирным договорённостям. Фото: пресс-служба Кремля.

Журналист BBC задал Президенту РФ Владимиру Путину вопрос о том, чувствуют ли власти России ответственность за "аннексию Крыма" и предположительное использование химического оружия в Великобритании. Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда призывала Запад к мирным договорённостям.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит в России и с её народом. И всё буду делать в интересах Российской Федерации", - заявил Президент.

Он сказал, что возвращение Крыма в состав России не было аннексией, так как территория была присоединена по волеизъявлению народа, который голосовал за референдум. Российский лидер напомнил, что демократия - это власть народа и предложил западным странам либо признать это, либо вообще отказаться от этого термина.

"По поводу того, что мы "белые и пушистые": по сравнению с вами, да. Так и есть", - подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил, что из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) вышла не Россия, а США. Именно поэтому российская сторона решила принимать ответные меры.

"Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем анализировать такие элементарные вещи?", - спросил Президент.

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Областная газета Свердловской области

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