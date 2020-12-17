Российский лидер рассказал, какие книги читает своим внукам

Владимир Путин сказал, что читает внукам произведения Самуила Маршака. Фото: пресс-служба Кремля.

Из федерального колл-центра Президенту России Владимиру Путину задали блок вопросов от детей. В частности, юная жительница Екатеринбурга спросила у главы государства, какие книги он читает своим внукам.

Владимир Путин сказал, что читает внукам произведения Самуила Маршака. Особенно они любят сказку "Двенадцать месяцев".

"Есть много других хороших произведений российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие", - отметил Президент.

Один пятиклассник попросил главу государства "восстановить справедливость": его брат, который учится в восьмом классе учится на дистанте, а пятиклассник продолжает ходить в школу. Владимир Путин согласился с тем, что это несправедливо, но подчеркнул, что это вынужденные меры.

"Мы все вынуждены слушаться докторов, которые говорят о том, что дети младших возрастов болеют коронавирусом реже и переносят заболевание легче. Но я рассчитываю, что скоро всё это закончится", - пояснил Президент.

Также Владимир Путин поделился секретом семейного счастья.

"Это любовь, но это не секрет. Это всё знаю, это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений семейных и международных", - сказал Президент.

Напомним, подробностями о своей личной жизни Владимир Путин поделился в последнем выпуске серии интервью "20 вопросов Владимиру Путину". В частности, российский лидер рассказал о том, какой отдых предпочитает, о своей семье и кумире молодости.