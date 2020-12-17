Российским семьям с детьми до семи лет к Новому году выплатят по 5 тысяч рублей

Российским семьям с детьми до восьми лет к Новому году выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин, завершая свою ежегодную пресс-конференцию, рассказал о новогоднем подарке для россиян. По его словам, в течение декабря все семьи с детьми до семи лет получат дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Глава государства напомнил, что из-за введённых ограничительных мер по коронавирусу отменились детские ёлки и новогодние концерты в театрах. Однако, по словам Владимира Путина, Новый год - это праздник, который ассоциируется надеждами на будущее.

"Перед тем как сюда прийти я посоветовался и с Правительством, и с администрацией Президента, и мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям подарок на Новый год. Небольшой, скромный, но тем не менее: всем семьям, где есть дети до семи лет включительно, мы выплатим по 5 тыс. рублей. Каждому ребёнку", - заявил Президент.

Также Владимир Путин поделился секретом семейного счастья.

"Что касается секрета семейного счастья... Это любовь, но это не секрет. Это все знают, это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений семейных и международных", - сказал Президент.