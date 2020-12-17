Стал известен график доставки пенсий в Свердловской области в новогодние праздники

Жителям Свердловской области сообщили о датах доставки пенсии в период новогодних праздников. Фото: Владимир Мартьянов.

Жителям Свердловской области сообщили о датах доставки пенсии в период новогодних праздников. На дом денежные средства начнут приносить по действующему графику, с 3 января 2021 года.

Это касается тех получателей, которые выбрали организацию, осуществляющую доставку пенсии на дом (предприятие почтовой связи или другая организация).

Пенсионерам, которые выбрали кредитную организацию, перечисление январских пенсий и других соцвыплат будет осуществляться, начиная с 13 числа. Данную информацию "Областной газете" предоставили в пресс-службе ОПФР по Свердловской области.

Более подробную информацию можно получить у специалистов Отделения ПФР по Свердловской области, позвонив по номеру (343) 257-74-02. Телефон горячей линии ‒ 8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный).

Добавим, ранее Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал условие для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность» — отметил глава государства.

Напомним, ранее Государственная дума РФ приняла в заключительном третьем чтении законы о бюджетах внебюджетных фондов на 2021-2023 годы. Документы предусматривают увеличение пенсий и материнского капитала на этот же срок.

Так, в 2021 году рост пенсий для неработающих граждан составит 6,3%, в 2022 году - 5,9%, а в 2023 году - 5,6%. Ожидается, что к концу 2023 года средний размер таких пенсий составит 19 300 рублей, что в 1,8 раза больше прожиточного минимума пенсионера.