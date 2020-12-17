Подписан указ о выплате 5000 на детей до 8 лет

Тем семьям, которые уже получали в этом году деньги на детей, не придётся обращаться в ПФР. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей". На каждого ребёнка до 8 лет будет выплачено по 5000 рублей.

О таком новогоднем подарке на сегодняшней пресс-конференции рассказал Владимир Путин.

"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребёнка", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Выплаты не будут учитываться в составе доходов при предоставлении гражданам других мер соцподдержки. Тем семьям, которые уже получали в этом году деньги на детей, не придётся обращаться в ПФР. Остальным нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России до 1 апреля 2021 года.

Фото: Указ на сайте Кремля

Фото: Указ