Медики из Качканара получат выплаты за работу в "красных зонах" 21 декабря

Следователи подтвердили задержку сроков допвыплат сотрудникам медучреждения, которые работали с больными коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

Сотрудники следственного комитета по поручению главы минздрава Свердловской области Андрея Карлова провели оперативную проверку инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦГБ на наличие нарушений. Следователи подтвердили задержку сроков допвыплат сотрудникам медучреждения, которые работали с больными коронавирусом.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 на Среднем Урале, рапорт о факте заносе инфекции в медучреждение, который также подразумевает выплату надбавок, был подан уже после основной заявки на выплаты медикам.

"Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы", - сообщили в оперштабе, добавив, что все положенные надбавки медработники получат уже в ближайший понедельник, 21 декабря.

Контроль за устранением нарушений будет осуществлять на месте комиссия областного минздрава, возглавляемая замминистра здравоохранения Свердловской области Иреной Базите.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина волонтёр-медик федерального колл-центра Алевтина Киселёва сообщила главе государства о том, что в Качканаре врачи, которые трудятся в "красной зоне", ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Владимир Путин обещал посмотреть на данную проблему "повнимательнее".

В течение 30 минут после того, как был озвучен данный вопрос, от пресс-службы СУ СКР России по Свердловской области поступило сообщение о начале доследственной проверки.