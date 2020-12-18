Публикуем расписание новогодних ярмарок в городах Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской область вновь ждут на ярмарках. "Областная газета" расскажет, где вы сможете закупиться продуктами для праздничного стола и подарками для своих близких.

Ранее стало известно, что в ЦПКиО Екатеринбургаоткрылась новогодняя ярмарка. Она проработает до конца зимы. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара.

Кроме того, в уральской столице стартовала продажа деревьев к Новому году. На ёлочном базаре уже побывал наш фотокорреспондент. В эти дни в городе также проходит фестиваль мастеров "Иван-да-Марья".

Возвращаясь к ярмаркам, в ближайшие выходные жители Первоуральска смогут закупиться на пр. Ильича, 32 (19 декабря) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова (20 декабря). А жители Берёзовского – на ул. Смирнова (в субботу с 10:00 до 17:00). Подробнее читайте здесь.

Используя данные с сайта регионального министерства АПК и потребительского рынка, "Облгазета" составила список городов, где в эти дни пройдут или проходят ярмарки:

Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (19 декабря с 9:00 до 18:00);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (19 декабря с 9:00 до 18:00); Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные);

(на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные); Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 30 декабря);

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 30 декабря); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье), а также (ул. Ленина, 45/2, ул. Рюмина, 4, ул. Клубная, 4, городская площадь) – специализированная ярмарка по продаже одно вида товаров "Новогодняя" (до 31 декабря);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье), а также (ул. Ленина, 45/2, ул. Рюмина, 4, ул. Клубная, 4, городская площадь) – специализированная ярмарка по продаже одно вида товаров "Новогодняя" (до 31 декабря); Красноуральск (площадь у торгового центра) – универсальная ярмарка (19 декабря);

(площадь у торгового центра) – универсальная ярмарка (19 декабря); Красноуфимск (площадь у краеведческого музея – универсальная ярмарка "Никольская" (19 декабря), а также (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье);

(площадь у краеведческого музея – универсальная ярмарка "Никольская" (19 декабря), а также (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье); Кушва (ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 31 декабря);

(ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 31 декабря); п. Баранчинский (ул. Победы) – универсальная ярмарка (19 декабря);

(ул. Победы) – универсальная ярмарка (19 декабря); Нижний Тагил (площадка по Ленинградскому проспекту, 95) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (18 декабря с 10:00 до 18:00);

(площадка по Ленинградскому проспекту, 95) – универсальная ярмарка "Для всей семьи" (18 декабря с 10:00 до 18:00); р.п. Рефтинский (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Зима 2020" (18-20 декабря);

(в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Зима 2020" (18-20 декабря); р.п. Арти (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье);

(между Ленина, 82 и Ленина, 90) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье); с. Симинчи (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (с пятницы по воскресенье);

(перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (с пятницы по воскресенье); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка "Народная" (19 декабря);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка "Народная" (19 декабря); Верхотурье (ул. Советская, 3) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (каждую пятницу с 8:00 до 15:00);

(ул. Советская, 3) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (каждую пятницу с 8:00 до 15:00); село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00);

(ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00); село Новопаньшино (ул. Советская, в квартале домов № 5 и ул. Ленина, 41) – универсальные ярмарки (с 11:00 до 15:00 по пятницам и субботам соответственно);

(ул. Советская, в квартале домов № 5 и ул. Ленина, 41) – универсальные ярмарки (с 11:00 до 15:00 по пятницам и субботам соответственно); Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а на ул. Калинина, 47 – 4 декабря;

(на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а на ул. Калинина, 47 – 4 декабря; Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье).