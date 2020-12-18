Большая пресс-конференция Владимира Путина, советы о дистанте и легенды футбола – самое интересное в номере «ОГ» за 18 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Встретим пятницу с чашечкой кофе и свежим номером «Областной газеты»?

Вчера Президент Владимир Путин провёл традиционную пресс-конференцию, она продлилась 4 часа 29 минут. Из-за пандемии встреча с журналистами проходила в необычном формате: Президент отвечал на вопросы, находясь в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ выходили на видеосвязь с главой государства из специально организованных студий. «ОГ» публикует самые интересные вопросы главы государства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учеников шестых-восьмых и десятых классов до 26 декабря. Напряжение в конце года, усталость от непривычного формата учёбы и недостаток общения со сверстниками могут сказаться на успеваемости и психологическом состоянии подростков. Журналист «ОГ» узнала у специалистов, как помочь школьнику настроить себя на учёбу в дистанционном режиме в конце года.

50 лет назад в составе ЦСКА первым чемпионом Союза, родившимся на Урале, стал Валерий Войтенко.Таких примеров в нашем регионе будет не очень много. «ОГ» вспоминает свердловчан, которые запомнились победами на главном футбольном турнире страны.