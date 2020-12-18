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Общество
18 декабря 2020, 09:50

На ликвидацию незаконных свалок в одном из районов Екатеринбурга планируют потратить 900 тысяч рублей

незаконная свалка

С января по ноябрь следующего года с незаконных свалок на территории Октябрьского района планируется вывести 490 тонн мусора. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займётся ликвидацией несанкционированных свалок в Октябрьском районе в 2021 году. Начальная цена контракта составляет 906,5 тысячи рублей.

С января по ноябрь следующего года с незаконных свалок на территории Октябрьского района планируется вывести 490 тонн мусора. Его доставят на специализированную площадку. Одним из требований к проведению работ является осуществление фото- и видеосъёмки мест незаконного размещения отходов с указанием даты и привязки к местности.

Судя по информации, опубликованной на портале госзакупок, с определением подрядчика возникли сложности. Аукцион состоялся ещё 1 декабря, однако позже протокол подведения его итогов был отменён, и закупка была возвращена на этап «Работа комиссии».

Напомним, ранееприродоохранная прокуратура организовала проверку в связи с несанкционированным размещением отходов в Октябрьском районе. Свалку обнаружили вблизи аэропорта Кольцово.

Добавим, ранее в Екатеринбурге нашли организации, которые будут вывозить мусор с незаконных свалок в Ленинском и Железнодорожном районах Екатеринбурга. Ими стали ООО «Группа компании Экоресурс» и ООО «Благстройсервис».

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