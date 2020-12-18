Названы безопасные для путешествия страны с рейсами из России

Из 16 государств,с которыми уже открыты границы, безопасными можно назвать только три. Фото: Галина Соловьёва

В Роспотребнадзоре назвали страны с рейсами из России, путешествие в которые можно назвать безопасным. Из 16 государств, с которыми уже открыты границы, безопасными можно назвать только три — Сейшельские острова, Танзанию и Эфиопию.

По данным надзорного ведомства, для оценки эпидемической ситуации в иностранных государствах специалистами проводится оценка показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 14 дней, среднесуточного темпа прироста за две недели, а также показателя распространения инфекции. Кроме того, оцениваются объёмы тестирования на COVID-19 и ряд других показателей.

В частности, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 14 дней не должен превышать 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель темпа прироста не должен превышать 1%, а показатель распространения инфекции должен быть менее 1,0.

«Всем критериям эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трёх критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, по одному из трёх - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии и Японии», - говорится сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в большинстве стран, в том числе Европейского региона, отмечается осложнение эпидемиологической ситуации.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса, c 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и другие государства, в том числе Сербия, Япония, Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы.

Всего регулярное авиасообщение возобновлено с 16-ю странами. Это Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египтет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

Добавим, что по данным МИД России в ряде стран введены дополнительные санитарные меры, такие как соблюдение изоляции (10-14 дней), комендантский час, ограничения для проведения массовых мероприятий и работы общественного транспорта и сферы услуг.

Напомним, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, гражданам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Сделать это надо в течение трёх календарных дней, а информацию о результатах - разместить в специальной форме на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сокрытие информации о своем COVID-статусе по возвращении из-за рубежа уже оштрафованы 145 человек. Почти 900 человек после возвращения сдали положительный тест на коронавирус.

В целом по России таких штрафов наложено на общую сумму 23 075 600 руб.

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