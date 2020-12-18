«Екатеринбург Арену» взяли под охрану. Фото: Алексей Кунилов.

В столице Урала под охрану взяли объект культурного наследия регионального значения, расположенный на ул. Репина, 5. Речь идёт о «Екатеринбург Арене», а также о двух фасадах трибун и кассах, входящих в его состав.

Как говорится в приказе Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, утверждаются границы «Стадиона «Центральный» (с 2018 года переименован в «Екатеринбург Арену»). Вместе с ним под охрану берут фасады восточной и западной трибун главной спортивной арены, расположенные на Репина, 5, литер А и Репина, 5, литер А3 соответственно.

Кроме того, документом были установлены границы территорий следующих объектов: билетные кассы на ул. Репина, 5, литер М, Л, N, О, ограда металлическая с кирпичными столбами на ул. Репина, 5, литер XVI, XXXV, XXXVI.

На данных территориях запрещено капитальное строительство а также проведение любых земляных работ, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта. При этом разрешено размещение информационных стендов и элементов декоративного освещения.

Фото: документ

Приказ №1177 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Ранее «Областная газета» сообщала, что «Екатеринбург Арена» стала победителем II Национального конкурса на образцовое спортивное сооружение среди стадионов категории «А» (с трибунами от 15 тыс. зрительских мест). Первое место она разделила с футбольным стадионом «Казань Арена».

Добавим, в прошлом году все объекты стадиона «Екатеринбург Арена» были переданы из федеральной собственности в собственность Свердловской области. Специально для этого было создано государственное автономное учреждение Свердловской области с одноимённым названием.

Читайте также:

В Екатеринбурге СК «Динамо» взяли под охрану.