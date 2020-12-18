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Общество
18 декабря 2020, 11:44

В Екатеринбурге на 90 дней закрыли опасный производственный объект

приостановлена деятельность опасного производственного объекта

В Екатеринбурге на 90 дней закрыли опасный производственный объект. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге приостановлена деятельность опасного производственного объекта по хранению горюче-смазочных материалов. Речь идёт об ООО "Трансурал", расположенном на 20-м километре Сибирского тракта.

Организация осуществляла свою деятельность в нарушение ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Известно, что у организации отсутствовала лицензия на осуществление деятельности взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Также не было обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности на сооружения (резервуары, трубопроводы) и технические устройства (насосы, фильтры). Всё это выяснилось в ходе проведённой проверки.

Суд вынес решение о приостановлении деятельности объекта на 90 суток. На склад уже выезжали судебные приставы, которые исполнили решение суда, и предупредили должника об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации").

Ранее "Областная газета" сообщала, что судебные приставы арестовали у свердловчанина промышленное помещение из-за долгов в 2,8 миллиона.

Областная газета Свердловской области

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