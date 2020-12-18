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18 декабря 2020, 13:12

На Среднем Урале скончались 1 295 жителей с COVID-19

Врач в защитном костюме за столом

По данным на 18 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 16 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. COVID-19 унёс жизни уже 1 295 уральцев.

Информацию об этом подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. C начала рабочей недели стало известно о смерти. 

По данным на 18 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (10 243), Санкт-Петербурга (6 692), Московской (2 645), Ростовской (1 782) и Нижегородской (1 440) областей, Красноярского края (1 464). В других регионах менее 1000 скончавшихся.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 402 случая заражения. Это на пять новых заболевших больше, чем днём ранее.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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