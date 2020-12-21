«Сельчане осваивают паблики»

Фото: Из личного архива Ксении Лебедевой

В нашу профессию идут, чтобы рассказывать о том, что происходит вокруг. С началом пандемии журналистам пришлось перестроиться и начать собирать большую часть информации по телефону и в соцсетях. Но в небольших населённых пунктах процесс перестройки происходил иначе.

Город более мобилен: люди в нём привыкли к тому, что многие вопросы решаются посредством телефона или онлайн-связи. В сельской местности большое внимание уделяется личным встречам. Во-первых, сельские жители часто немногословны, и по телефону (а тем более – в переписке) героя сложнее разговорить, раскрыть. Ты не видишь эмоции собеседника, не чувствуешь его энергетику. Но когда все сидят по домам, стараясь свести все контакты к минимуму, иного выхода не оставалось.

Только к лету люди начали оттаивать, а к осени привыкли к такому режиму, освоили мессенджеры и начали массово делиться новостями в соцсетях. Местные паблики ожили и чаще становятся источником информации.

Рубрика «Афиша» на время ушла из газеты, утратив актуальность: мероприятий было немного, и почти все – в режиме онлайн-трансляций. Востребованными стали материалы по переходу школ и учреждений дополнительного образования на дистант. Много внимания уделили теме самоизоляции людей старше 65 лет. При этом мы старались избегать ажиотажа.

Онлайн стал привычным, но хочется верить, что не за горами время, когда главным источником информации снова станет личное общение.