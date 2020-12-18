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18 декабря 2020, 14:48

В структуре МВД появится киберполиция

Об этом в интервью проекту «Лично — детям» рассказал заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

Об этом в интервью проекту «Лично — детям» рассказал заместитель главы МВД России Игорь Зубов. Фото: скриншот записи интервью проекта «Лично — детям»

МВД России создаст в своей структуре киберполицию. Такое решение принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

Об этом в интервью проекту «Лично — детям» рассказал заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

По словам замглавы ведомства, за время пандемии коронавирусной инфекции общий уровень преступности в стране остаётся стабильным, а вот киберпреступность «выросла в разы». Специалисты связывают эту тенденцию с общим уровнем цифровизации населения. Кроме того, находясь в изоляции, люди имеют больше возможности общаться в интернете и черпать оттуда различные знания, «в том числе криминального характера».

«Длительное время мы все испытываем огромное информационное давление деструктивного плана. По сути мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание населения, прежде всего молодёжи, в плане измения её поведения в деструктивную сторону. Эта часть работы требует очень серьёзного внимания», - отметил Игорь Зубов.

«Министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым принято решение о создании киберполиции. Это вопрос не одного дня, это займёт много времени. Это требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», - рассказал замглавы МВД.

Добавим, что проект «Лично — детям» реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка и Детским общественным советом.

Областная газета Свердловской области

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