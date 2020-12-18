В Екатеринбурге до конца новогодних праздников введён особый противопожарный режим. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге введён особый противопожарный режим. Он будет действовать в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, до 10 января.

Соответствующие меры позволят городским властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за местами массового пребывания людей. Кроме того, для пресечения деятельности незаконных пунктов продажи и хранения опасной пиротехнической продукции будут расширены полномочия инспекторов пожарного надзора.

"Специалисты надзорных органов смогут в более короткие сроки привлекать к административной ответственности нарушителей правил реализации пиротехнических изделий и наказывать их серьёзными штрафами", ‒ сообщили в пресс-службе мэрии. Там также уточнили, что экстренные меры предпринимаются, чтобы обезопасить граждан от пожаров и травматизма в праздничные дни.

В особый период также будет активизирована информационно-разъяснительная работа среди горожан по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимний период.

Напомним, в предыдущий раз особый противопожарный режим на новогодние праздники вводился с 12 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на территории Среднеуральска на месяц ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили запускать салюты и фейерверки вблизи домов, в парках и лесах.

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