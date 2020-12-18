В ПФР разъяснили условия получения выплат на детей до 8 лет

Российские семьи получат новую выплату на каждого ребёнка, рождённого в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Пенсионный фонд России ответил на часто задаваемые вопросы о выплате 5000 рублей на детей до 8 лет. Большинство семей получат её автоматически.

Российские семьи получат новую выплату на каждого ребёнка, рождённого в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Средства будут перечисляться беззаявительно на основании решений о ежемесячной выплате на детей до 3 лет и единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет.

Однако в некоторых случаях родителям, усыновителям и опекунам всё-таки придётся подать заявление на получение денег. Сделать это нужно:

если ребёнок появился в семье после 1 июля;

если родители не обращались ни за одной из выплат на детей в течение года;

если после получения ранее назначенных выплат у заявителя изменилась фамилия.

Если указанный ранее счёт был закрыт, следует заполнить заявление об изменении реквизитов. После этого выплата поступит на новый счёт.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг или непосредственно в ПФР. Для оформления потребуется паспорт родителя, СНИЛС и свидетельства о рождении детей. Заявления принимают до 1 апреля 2021 года.

Зачисления будут проводиться на карту любой платёжной системы, а не только «Мир», отмечается на сайте ПФР.

Вот ещё несколько фактов о единовременной выплате:

она не зависит от доходов семьи, наличия работы, получения какие-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер поддержки;

она не учитывается в доходах семьи при определении права семьи на получение других мер поддержки;

она предоставляется только гражданам РФ, которые проживают на территории страны и чьи дети имеют российское гражданство;

если в заявлениях на выплаты до 3 лет и с 3 до 16 лет были указаны разные банковские счета, новая выплата поступит на тот счёт, который был передан позднее;

если заявление отправлено только на одного ребёнка, то перед тем, как подать ещё одно заявление, нужно дождаться решения по первому. Если по первому заявлению придёт отказ, новое заявление нужно подать с уточнёнными данными всех детей.

Уведомление о решении по выплате поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. Срок рассмотрения заявление ПФР может быть продлён ещё на пять дней. После согласования выплаты она поступит на счёт в течение трёх рабочих дней.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, выплаты получат почти 15 млн российских детей. На эти цели будет направлено более 73,5 млрд рублей, передаёт пресс-служба кабмина. В отделении ПФР по Свердловской области уточнили, что на Среднем Урале получателями средств станут около 500 тыс. ребят.

Напомним, о выплате, которая станет новогодним подарком для российских детей, накануне в ходе пресс-конференции заявил Президент России Владимир Путин. В тот же день главой государства был подписан соответствующий указ.