К Новому году Роскачество отобрало лучшее шампанское

Уровень качества шампанского в России заметно вырос по сравнению с 2019 годом. Фото: Павел Ворожцов.

Роскачество составило рейтинг лучших игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей. По данным организации, уровень качества шампанского в России заметно вырос по сравнению с 2019 годом.

Как сообщается на сайте Роскачества, к новогоднему столу рекомендованы более 85% обследованных торговых марок. Для оценки качества была собрана дегустационная комиссия из 40 российских и международных экспертов с большим опытом работы в сенсорной оценке вин.

"В российское жюри входят президент Российской ассоциации сомелье, сомелье — чемпионы России разных лет, судьи международных винных конкурсов, преподаватели школ сомелье, профессиональные дегустаторы с многолетним опытом работы", — уточняет Роскачество.

В рамках проекта "Винный гид России" в 2020 году было обследовано 70 образцов игристых вин, произведённых в России. 32% всех исследованных образцов составили игристые белые вина брют, ещё около 30% — полусладкие и полусухие игристые вина, порядка 16% — игристые розовые брюты и почти такое же число розовых игристых вин с различной степенью сладости.

Согласно рейтингу, в топ-15 лучших игристых вин России вошли торговые марки Крыма и Кубани. В неё вошли такие марки как "Мысхако", ZB Wine, "Абрау-Дюрсо", "Балаклава", "Золотая балка", "Высокий берег", Chateau Tamagne, Tete De Cheval. Ценовой диапазон составляет от 299 рублей до 819 рублей за 0,75 литра.

По версии Роскачества, титул лучших игристых вин, произведённых классическим методом, получает продукция виноделов "Абрау-Дюрсо". Вина севастопольского предприятия "Золотая Балка" завоевали семь мест из 15 лучших.

"Исследование, проведенное Роскачеством, подтвердило — вина не просто соответствуют ГОСТ, они могут получать достойные оценки своего вкуса и аромата от дегустаторов высокой квалификации. Уверена, что накануне новогодних праздников потребители обратят внимание на результаты исследования игристых вин и на новогодних столах будет много качественных российских вин", - заявила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.