Евгений Куйвашев ответил на вопросы о локдауне в регионе и новогодних подарках малоимущим семьям

Губернатор ответил на вопросы свердловчан о коронавирусных ограничениях и новогодних праздниках. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей региона о коронавирусных ограничениях и новогодних праздниках. В частности, у главы Среднего Урала спросили, планируется ли введение локдауна и предусмотрены ли в регионе новогодние подарки для малоимущих семей.

Один из жителей Свердловской области сообщил губернатору, что в мессенджерах распространяется сообщение о планах по введению локдауна на территории региона с 28 декабря по 17 января. Евгений Куйвашев заявил, что это "абсолютная неправда".

"Мы с коллегами по региональному оперативному штабу таких решений не только не принимали, но даже не обсуждали. Безусловно, в связи с непростой эпидситуацией на Среднем Урале продолжает действовать ряд ограничений. По необходимости мы перечень мер профилактики корректируем. Но о локдауне речи не идёт", - пишет глава Среднего Урала на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что в период пандемии свердловские власти активно боролись с информационными вбросами и фейковыми новостями о коронавирусе и планируемых ограничениях. По словам губернатора, аналогичное сообщение о введении локдауна распространялось и в Челябинской области.

Напомним, информацию о трёхнедельном локдауне в Свердловской области оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг ещё в среду, 16 декабря.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Далее у Евгения Куйвашева спросили, предусмотрены ли в Свердловской области подарки малоимущим семьям к Новому году. Глава региона заявил, что меценаты, общественники и предприниматели ежегодно помогают семьям со скромным доходом и родителям, которые воспитывают ребёнка-инвалида. Также в 2020 году волонтёры "Мы Вместе" организовали проект "Новый год в каждый дом", в котором может принять участие любой желающий.

Губернатор напомнил, что вчера Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил о введении единоразовой допвыплаты российским семьям, которая станет новогодним подарком для детей. Она составит 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до восьми лет. В тот же день главой государства был подписан соответствующий указ.

"В этом году мы празднуем Новый год в особых эпидусловиях, но обязательно сделаем всё возможное, чтобы праздник для них [детей - прим. "Облгазеты"] состоялся: с соблюдением всех мер предосторожности прошли новогодние представления, а дети получили подарки", - пишет Евгений Куйвашев.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатору пожаловались на работу автобусов №012 и 019 в Академическом. По словам жителя микрорайона, на указанных маршрутах ездят очень маленькие автобусы, которые не справляются с большим потоком пассажиров по утрам.

Евгений Куйвашев сказал, что перевозчик, обслуживающий данные маршруты, сейчас не располагает автобусами большей вместимости, однако глава региона согласился с тем, что проблему с общественным транспортом в Академическом необходимо решать.

"Руководству компании, насколько я знаю, требование о соблюдении всех условий направлено. В том числе отдельно рекомендовано увеличить число автобусов в утренние и вечерние часы пик. Контракт заключается на один год. И в конкурсной документации по 012-му маршруту в следующем году будет прописано требование об обслуживании автобусами только средней и большой вместительности", - заявил губернатор.

Кроме того, Евгений Куйвашев сообщил, что министерство образования Свердловской области направило муниципалитетам региона рекомендации по началу школьных каникул 28 или 29 декабря. Также глава Среднего Урала объявил 31 декабря рабочим днём.

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