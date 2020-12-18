На Среднем Урале ограничили проведение новогодних корпоративов

Глава региона ограничил проведение новогодних корпоративов и продлил самоизоляцию почти на месяц. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ограничениях по коронавирусу на территории региона. Глава региона ограничил проведение новогодних корпоративов и продлил самоизоляцию почти на месяц.

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, ограничить проведение корпоративных праздничных мероприятий в период до 31 декабря 2020 года включительно, а также в период нерабочих праздничных дней Новогодних каникул и Рождества Христова", - говорится в тексте указа №711-УГ.

Также новым указом глава региона продлил самоизоляцию для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями ещё на четыре недели. Ограничения для этих групп лиц будут действовать с 21 декабря по 18 января.

Документ вступает в силу 19 декабря. Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, что об ограничениях на проведение корпоративов Евгений Куйвашев говорил ещё в конце ноября, отвечая на вопросы свердловчан об ограничениях на Новый год. Кроме того, сегодня губернатор заявил, что 31 декабря в Свердловской области будет рабочим днём, а также рекомендовал школам начать каникулы 28-29 декабря.

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