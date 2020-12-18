Шоу "Дом-2" закрывается после 16 лет в эфире

Двухчасовой заключительный выпуск покажут 30 декабря. Фото: Алексей Кунилов.

Телеканал ТНТ объявил о завершении показа реалити-шоу "Дом-2", которое длилось 16 лет. Двухчасовой заключительный выпуск покажут 30 декабря.

Впервые "Дом-2" вышел в эфир канала в 2004 году. Как сказал директор ТНТ Роман Петренко, за прошедшие 16 лет телевизионное пространство сильно изменилось, а конкуренция между телеканалами, социальными сетями и такими интернет-площадками как YouTube.

"Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти", - передаёт слова Романа Петренко ТАСС.

За всё время показа "Дом-2" на проекте побывали несколько тысяч участников как из России, так и из зарубежных стран. При этом лишь 30 пар сыграли свадьбы, а за 16 лет на шоу родились только 14 детей.

Справка "ОГ" Первая серия реалити-шоу "Дом-2" вышла в эфир 11 мая 2004 года. На сегодняшний день показано более 6 тыс. выпусков. В "Доме-2" приняли участие несколько женщин в возрасте. Например, 62-летняя Ольга Гобозова пришла на проект в 2010 году, чтобы познакомиться с невестой сына. Покинула телешоу она через пять лет. Среди участников "Дома-2" десятки свердловчан. Самый известный из них – актёр Степан Меньщиков – пробыл на шоу 72 дня. Другие задержались на шоу от четырёх до 20 дней. Некоторым и этого небольшого срока хватило, чтобы почувствовать себя звездой. Так, например, екатеринбургская модель Александра Бусыгина готова дать комментарий о её опыте на "Доме-2" только за пять тысяч рублей.

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