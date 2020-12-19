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Общество
19 декабря 2020, 05:55

Спорт под белым флагом, альтернатива ёлке и интервью с Аркадием Чернецким – самое важное в номере «ОГ» за 19 декабря

Доброе утро, наши читатели! Начнём субботнее утро с «Областной газетой»?

Начнём со спорта. Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение относительно будущего российского спорта. Из главного: на ближайшие два года наши спортсмены на Олимпиадах и чемпионатах мира будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Что это значит для нашей страны, для наших спортсменов? И когда кончатся спортивные санкции в отношении России – ищите в нашем материале.

Сегодня в номере у нас вышло большое интервью с Аркадием Чернецким. Это один из немногих политиков, хорошо известных каждому уральцу. Имея многолетний опыт руководства Екатеринбургом, он как никто другой знает проблемы и перспективы центрального города региона. Сейчас, работая в Совете Федерации РФ, Аркадий Михайлович продолжает отстаивать интересы жителей уральской земли. В непростой 2020 год Чернецкий дал ответы на вопросы, которые интересуют всех…

До Нового года осталось меньше двух недель – самое время украшать дом и покупать ёлку. В материале на полосе «Дом. Сад. Огород» мы расскажем, что можно поставить дома вместо ели. Интересно? Подробности – здесь.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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