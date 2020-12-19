К Новому году более 3,5 тысячи детей свердловских медиков получат подарки

К Новому году более 3,5 тысячи детей свердловских медиков получат сладкие подарки. Фото: Нина Георгиева.

В Свердловской области по инициативе главы региона Евгения Куйвашева подготовлено 3 582 сладких подарка к Новому году. Их вручат детям медиков, работающих в «красных зонах».

С понедельника, 21 декабря, наборы начнут выдавать детям медицинских работников в уральской столице. Подарки получат более 2,5 тысячи юных екатеринбуржцев.

В другие свердловские муниципалитеты будет направлено около тысячи презентов. Их собираются вручать с 23 декабря. Во время доставки наборов будут соблюдены все санитарные меры, сообщает департамент информполитики региона.

«Из-за большой нагрузки врачи не могут в прежней мере уделять внимание семье, поэтому, думаю, в преддверии Нового года такому вниманию они будут рады», ‒ отметил федеральный координатор по УрФО Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Артём Николаев.

Ранее Президент России Владимир Путин рассказал о новогоднем подарке для россиян. По его словам, в течение декабря все семьи с детьми до семи лет получат дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.