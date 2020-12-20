Утверждён состав правительственной комиссии по распространению аудиовизуального контента

Правительственная комиссия займётся разработкой механизмов стимулирования выпуска и распространения отечественной аудиовизуальной продукции. Фото: Галина Соловьева

В России утвердили состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента. Президиум комиссии возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

В состав президиума также вошли первый заместитель руководителя администрации Президента России Алексей Громов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начальник управления Президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, начальник управления Президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, начальник управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель руководителя аппарата Правительства Леонид Левин, пресс-секретарь председателя Правительства Борис Беляков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

В список также вошли генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В саму правительственную комиссию включены представители отраслевых ассоциаций, федеральных телеканалов, операторов связи, медиа, а также интернет-компаний.

Правительственная комиссия займётся разработкой механизмов стимулирования выпуска и распространения отечественной аудиовизуальной продукции, а также подготовкой предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Добавим, что решение о создании новой структуры было принято в июне 2020 года.